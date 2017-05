Zoffende Rudervereine lösen Polizeieinsatz aus

Streit: Wem gehört Boot für Sportler mit Handicap?

Würzburg Freitag, 12.05.2017 - 21:30 Uhr

Der jah­re­lan­ge St­reit zwi­schen zwei Würz­bur­ger Ru­der­ve­r­ei­nen ist der­art es­ka­liert, dass die Po­li­zei auf den Plan ge­ru­fen wur­de. Beam­te der Was­ser­schutz­po­li­zei be­schlag­nahm­ten am Don­ners­tag ein Ru­der­boot für be­hin­der­te Sport­ler, weil ei­ner der Ve­r­ei­ne ei­ne An­zei­ge we­gen Boots­dieb­stahls ge­gen un­be­kannt ge­s­tellt hat­te. Die Würz­bur­ger Po­li­zei be­stä­tig­te das am Frei­tag.