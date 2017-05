Grüne Welle soll Ampelstau auf Würzburger Stadtring verhindern

Würzburg Freitag, 12.05.2017 - 21:30 Uhr

Auf dem vier­s­pu­ri­gen Stadtring Süd sor­gen vier Am­pel­an­la­gen für häu­fi­gen Stau: Be­son­ders im Pend­ler­ver­kehr. Auch tags­über, wenn der Ver­kehrs­weg we­gen Pro­b­le­men auf der Au­to­bahn als Um­lei­tungs­st­re­cke be­nutzt wird. Die Würz­bur­ger CSU will das jetzt än­dern und for­dert ei­ne »grü­ne Wel­le«.

Statt mit »qualmenden Auspuffen an roten Ampeln zu warten«, schwimme der Verkehr auf diese Weise in einem Rutsch durch die Stadt, heißt es in einem Antrag, der im Stadtrat diskutiert wurde. Das vermindere den CO2-Ausstoß und die Entstehung von Feinstaub. Ein mehrheitlich beschlossener »Prüfauftrag« soll herausfinden, ob mit intelligenter Steuerungstechnik tatsächlich an jeder Ampel »Grün« genutzt werden kann, wenn die Verkehrsteilnehmer Tempo 50 einhalten. Das würde einiges an Umgewöhnung erfordern. Denn viele sind mit ihren Fahrzeugen deutlich schneller, weil die örtlichen Verhältnisse gut am Stadtring getarnte Geschwindigkeitsüberwachungen nur an wenigen Stellen zulassen.

Rainer Reichert/Foto: Rainer Reichert