Konto des Onkels geplündert: Viereinhalb Jahre Haft für Neffen

Urteil: Mehr als 400 000 Euro veruntreut

Schweinfurt Freitag, 12.05.2017 - 21:30 Uhr

Weil er fast ei­ne hal­be Mil­li­on Eu­ro vom Kon­to sei­nes kran­ken On­kels für sich ab­ge­ho­ben hat, soll ein Mann für vier Jah­re und sechs Mo­na­te ins Ge­fäng­nis. Das ha­ben die Rich­ter des Land­ge­rich­tes Schwein­furt am Frei­tag ent­schie­den. Der 56-Jäh­ri­ge ha­be in 216 Fäl­len Geld ver­un­t­reut, sag­te der Vor­sit­zen­de Rich­ter in sei­ner Ur­teils­be­grün­dung.