Per Telefon, Mail, Facebook, WhatsApp: Melden Sie uns Donnerstag Funklöcher!

Mittwoch, 04.04.2018 - 15:46 Uhr

Manche Besucher des romantischen Hafenlohrtals im Spessart mag es an die gute alte Zeit erinnern, dass dort das Handy nicht funktioniert. Doch anderswo sind Löcher im Mobilfunknetz ein Ärgernis, wenn nicht gar eine Gefahr, weil sie Alarmrufe vereiteln. Deshalb fordern wir an diesem Donnerstag unsere Leser auf, uns Funklöcher im Mainviereck zu nennen.

Aktueller Anlass dazu ist die an Ostern verbreitete Idee des neuen Bundesministers Andreas Scheuer (CSU), die Bürger in die Suche nach Funklöchern einzubinden. Der Ressortchef für Verkehr und digitale Infrastruktur will eine App entwickeln lassen, die nach dem Modell von Staumeldern funktionieren solle, sagte er den Funke-Zeitungen. Bürger könnten dann »einfach und unbürokratisch« Funklöcher an die Bundesnetzagentur melden.

Bürger des Frammersbacher Ortsteils Habichsthal (Main-Spessart-Kreis) würden diese App wohl sofort nutzen. Denn in dem kleinen Ort ist das Fehlen des Handyempfangs »in jeder Bürgermeistersprechstunde Thema«, so der Frammersbacher Rathauschef Christian Holzemer vor kurzem zu unserer Zeitung.

Freudenberg schlecht versorgt

Auch anderswo im Mainviereck werden Klagen wegen Funklöchern laut. Von »katastrophalen Zuständen« in Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) sprach jüngst der städtische Fachbereichsleiter Matthias Gallas. Und Günter Koser, Bürgermeister von Steinfeld (Main-Spessart-Kreis), beklagte gegenüber unserer Zeitung eine Lücke im Ortsteil Waldzell: »Die Anbieter lehnten aus wirtschaftlichen Gründen Verbesserungen beim Mobilfunk ab.«

Die Anbieter sind die drei großen Netzbetreiber Telekom (D1), Vodafone (D2) und Telefonica (O2/E-plus). Weil sie die wertvollen Mobilfunkfrequenzen erhalten haben, wurden sie 2015 von der Bundesnetzagentur verpflichtet, 98 Prozent des Bundesgebiets mit Mobilfunk zu versorgen. Mobilfunk ist aber nicht Mobilfunk. Wer mit dem Handy auch Internet bis hin zum Video beziehen will, braucht starke Verbindungen. Am besten ist hier LTE, das Mobilfunksystem der vierten Generation (4G). Schwächer sind die Netze der dritten (UMTS) und der zweiten Generation (GSM). Inzwischen bereitet die Bundesnetzagentur bereits die Versteigerung der noch schnelleren 5G-Frequenzen vor.

Derzeit, klagt Minister Scheuer, sei der Zustand des deutschen Mobilfunknetzes »für eine Wirtschaftsnation untragbar«. Unsere Leser können mit ihren Hinweisen helfen, den Zuständigen Dampf zu machen.

Per Telefon, Mail, Facebook, WhatsApp: Melden Sie uns heute Funklöcher!

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will eine App entwickeln lassen, um Löcher im deutschen Mobilfunknetz aufzuspüren.?Unsere Leserinnen und Leser können uns heute schon solche Schwachstellen der Handy-Versorgung im Mainviereck melden. Auf einer großen Karte, die voraussichtlich in der Wochenendausgabe erscheint, wollen wir die wichtigsten Funklöcher im Spessart und am Untermain markieren.

Sie haben am heutigen Donnerstag mehrere Möglichkeiten, uns Gebiete zu nennen, in denen Smartphones und andere Handys stumm bleiben:

