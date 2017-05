Um die Lebensart verdient gemacht

Heimatpreis: Ehrung in Würzburger Residenz für Kirchnerhaus Aschaffenburg und Dammbacher Passionsspiele

Würzburg Freitag, 12.05.2017 - 21:30 Uhr

Bei ei­nem Fest­akt im Kais­er­saal der Re­si­denz hat Fi­nanz­mi­nis­ter Mar­kus Sö­der (CSU) die Trä­ger des Hei­mat­p­rei­ses Un­ter­fran­ken ge­ehrt. Die Aus­zeich­nung geht un­ter an­de­rem an den Ve­r­ein Kirchn­er­haus Aschaf­fen­burg und die Pas­si­ons­spie­le Damm­bach (Kreis Aschaf­fen­burg).