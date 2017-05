Für alle Fälle Bosbach

Mit der ei­nen Hand schüt­telt Christ, Jahr­gang 1940, die des Gas­tes aus Ber­gisch Glad­bach, in der an­de­ren hält er ei­nen Sta­pel Zei­tungs­aus­schnit­te: Be­rich­te über Bos­bachs Kreb­s­er­kan­kung und sei­nen un­be­ding­ten Wil­len, die ver­b­lei­ben­de Zeit best­mög­lich zu nut­zen. »So den­ke ich auch«, sagt Christ spä­ter. Die bei­den sind sich noch nie per­sön­lich be­geg­net, und doch rei­chen ein paar Stich­wor­te aus, um ei­ne Ge­mein­sam­keit zu fin­den: Auch Christ hat ei­ne Be­hand­lung we­gen Pro­sta­ta­k­rebs hin­ter sich.

Knapp 200 Men­schen kom­men zu der Ge­sprächs­run­de »Auf ei­nen Kaf­fee mit Wolf­gang Bos­bach«, zu der die CSU-Ab­ge­ord­ne­te And­rea Lind­holz ih­ren Kol­le­gen aus dem Bun­des­tags-In­nen­aus­schuss ein­ge­la­den hat. Wolf­gang Bos­bach war schon in so vie­len Fern­seh­sen­dun­gen und wur­de schon in so vie­len Zei­tungs­be­rich­ten be­sch­rei­ben, dass die Be­su­cher das Ge­fühl ha­ben, ihn längst zu ken­nen. Trotz­dem wol­len sie se­hen, ob er tat­säch­lich so ist, wie er ist.

Am Bücher­tisch, wo die Gold­ba­cher Buch­hand­lung »Le­s­ein­sel« Bos­bachs In­ter­view-Buch »End­s­purt« an­bie­tet, bil­det sich ei­ne lan­ge Schlan­ge. Über 30 Bücher wer­den an die­sem Tag ver­kauft, wun­dert sich In­ha­be­rin Eri­ka Rausch – bei Kri­mi-Le­sun­gen sei­en es manch­mal nur ei­ne Hand­voll. Bos­bach sch­reibt Wid­mun­gen auf Buch­sei­ten und Au­to­gramm­kar­ten, für As­trid und Sil­ke, Chris­ti­ne und Ani­ta, und be­rät ei­nen Mann, der sei­ner Gat­tin ei­ne Freu­de ma­chen will. »Für mei­ne lie­be Frau«, mö­ge Bos­bach bit­te no­tie­ren. »Das kann ich doch nicht sch­rei­ben, ?für mei­ne Frau?«, sagt der CDU-Po­li­ti­ker mit ge­spiel­tem Vor­wurf in der Stim­me, und bei­de la­chen.

»Sie sind der Ein­zi­ge, der sagt, was er denkt, und tut, was er sagt«, sagt ihm ein an­de­rer Be­su­cher. Kla­re Wor­te, sa­gen, was Sa­che ist – das ist es auch, was sich die Gäs­te vom Ge­spräch auf der Büh­ne er­war­ten. Zu­nächst auf Stich­wor­te von And­rea Lind­holz, spä­ter auf Fra­gen vom Pu­b­li­kum hin, spricht Bos­bach über Me­di­en­wan­del und Erb­schafts­steu­er, Bur­ka-Ver­bot und Leit­kul­tur, er­zählt An­ek­do­ten von Hel­mut Kohl und Be­geg­nun­gen mit der Po­li­zei.

Dass das Pu­b­li­kum über­wie­gend im fort­ge­schrit­te­nen Al­ter ist, zeigt sich da­ran, wie vie­le Sel­fies mit dem Po­li­ti­ker ge­macht wer­den – näm­lich gar kei­nes. Ein Be­su­cher, der ein ge­mein­sa­mes Er­in­ne­rungs­bild mit Bos­bach wünscht, drückt ei­nem an­de­ren Zu­hö­rer sei­ne Po­cket-Ka­me­ra in die Hand. Statt Bit­ten um Fo­tos be­kommt Bos­bach vie­le Hän­de ge­schüt­telt – und noch mehr gu­te Wün­sche: »Al­les Gu­te für Sie« hört er an die­sem Nach­mit­tag nicht nur ein­mal.

Sabine Dreher