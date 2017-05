»Den Hype um Martin Schulz verstehe ich nicht«

Wolfgang Bosbach: Der CDU-Bundestagsabgeordnete über Originale in der Politik und seine Pläne für die Zeit nach der Wahl

Mainaschaff Freitag, 12.05.2017 - 15:40 Uhr

Über Wolf­gang Bos­bach heißt es, man kön­ne ihn auch nachts um 2 Uhr an­ru­fen, auch dann ge­be er Aus­kunft. Auf al­le Fäl­le ist der CDU-Po­li­ti­ker fle­xi­bel, was In­ter­views be­trifft. Mit der Re­por­te­rin un­se­res Me­di­en­hau­ses spricht er im Au­to auf dem Weg vom Frank­fur­ter Flug­ha­fen nach Mai­na­schaff (Kreis Aschaf­fen­burg).