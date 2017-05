Kamera raus: Blende 2017 ist gestartet

Aschaffenburg. Fotoapparat Raus, Handykamera An - Es Ist Wieder Soweit: Unser Alljährlicher Fotowettbewerb »Blende« Startet Donnerstag, 11.05.2017 - 20:56 Uhr

Endrunde in Frankfurt

Andre Breitenbach

Hintergrund: Bilder online einstellen - so geht’s Wettbewerbsbilder können auch online eingestellt werden. Wie das geht? Ganz einfach: Öffnen Sie die Seite main-echo.de/blende, dort werden Sie zur Registrierung geführt.

Wichtig: Jeder Teilnehmer muss sich neu registrieren, auch all jene, die schon einen Zugang aus dem Vorjahr besitzen. Dabei muss jeder einen eigenen Account besitzen, ein Paar oder eine Familie kann keinen gemeinsamen Zugang nutzen. Nach Erstregistrierung erhalten Sie eine Aktivierungs-E-Mail. Bei der nächsten Anmeldung können Sie dann ihre Bilder runterladen - maximal drei Fotos. Möglich sind die Formate JPEG und RGB bei einer Auflösung von 300 dpi sowie einer maximalen Dateigröße von acht Megabyte. (bach)

Der Nachwuchs kann außerdem Aufnahmen zum Sonderthema »Blickwinkel« einreichen. Jeder Teilnehmer darf zu jedem der drei Hauptthemen Bilder einsenden, insgesamt maximal drei Aufnahmen.Zur Teilnahme an der 43. Auflage des Wettbewerbs der Prophoto GmbH in Frankfurt rufen das Main-Echo, der Bote vom Untermain, die Wertheimer Zeitung und das Lohrer Echo auf. In einer Vorrunde wird unser Medienhaus zunächst die 50 besten Aufnahmen auswählen und prämieren. Die Siegerfotos gehen anschließend nach Frankfurt, wo sie mit den Favoriten der anderen teilnehmenden Tageszeitungen gesichtet werden. Aus all diesen Zusendungen wählt eine Jury dann die Bundessieger.Die Teilnahme lohnt sich doppelt: Zu gewinnen gibt es auf Regionalebene Barpreise und Gutscheine, auf Bundesebene wertvolle Kameras, Objektive, Fotozubehör, Fachbücher und Software im Wert von über 40 000 Euro. Der Gewinner erhält unter anderem 2500 Euro, für den Zweitplatzierten gibt es 2000 Euro, für Platz drei 1500 Euro. Darüber hinaus werden 55 Sonder- und 111 Verlosungspreise an die Nachwuchsfotografen bis 18 Jahre vergeben.Die Themen im Einzelnen:Dieses Thema bietet einen großen Spielraum der fotografischen Interpretation - die Motive liegen förmlich auf der Straße, doch darin liegt auch das Herausfordernde. Wer zu dieser Vorgabe auf Motivjagd geht, sollte auch thematisch fokussieren, sonst sieht man sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. »Wie lebt es sich in der Stadt, was unterscheidet den Alltag zwischen Häuserschluchten von jenem im beschaulichen Dorf?«Die Motivvielfalt reicht von Menschen in der Stadt (dabei bitte unbedingt auf die Zustimmung der Abgelichteten achten!) über glitzernde oder bröckelnde Fassaden und Verkehrsmittel bis hin zu Wochenmärkten und Straßenfesten. Zum Leben in der (Groß-) Stadt gehören auch überquellende Mülleimer, bunte Graffitis oder überfüllte Straßen. Gefragt sind hier weniger beschönigende Postkartenansichten - zeigen Sie vielmehr das wahre Gesicht der Stadt, das Typische der Metropolen. Bei diesem Thema bietet sich auch Schwarzweiß-Fotografie an.An der Tierfotografie kommt man nicht vorbei und Motive lauern in der heimischen Stube genauso wie auf der Reise in ferne Länder. Weil Tieraufnahmen aber so beliebt sind, muss man sich mit seiner Aufnahme von der Masse absetzen - qualitativ wie auch vom Motiv: Mit dem putzigen Hamster oder der äsenden Giraffe in Afrika wird es schwierig. Punkten kann, wer den überraschenden Moment festhält, das Ungewöhnliche, ein Motiv, das nicht immer wieder gefunden werden kann. Also doch gar nicht so einfach?Die Fotografie ist das Medium, mit dem Momente und Zustände festgehalten werden können. Sie können dokumentieren, was auf dem Spiel steht, wenn der Planet Erde nicht ausreichend geschützt wird. Dieses »Blende«-Thema ist hochbrisant und kann auf zweierlei Art fotografisch interpretiert werden. Im Fokus des Aufgenommenen kann das Schöne der Pflanzen- und Tierwelt, der Landschaften und ihrer Formationen stehen. Auf der anderen Seite lässt die thematische Vorgabe auch Raum zum Wachrütteln, indem die Zerstörung, das Zerstörerische ins Zentrum der Bildaussage gerückt wird - im Idealfall beides.(nur für Teilnehmer bis 18 Jahre): Das Jugendthema umfasst nicht nur die Perspektive, unter der bestimmte Dinge betrachtet werden, es geht auch darum, was der Fotograf in seinen Blickwinkel rückt - was ihm also wichtig ist. Nur einfach Kamera draufhalten und auslösen, das ist zu wenig. Entscheidend ist auch, das Spiel mit den fotografischen Möglichkeiten einzugehen und dementsprechend den wirkungsvollsten Blickwinkel für das ausgewählte Motiv zu finden. Experimente sind ausdrücklich erwünscht.