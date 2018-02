Standheizung defekt - Lkw brennt völlig aus

Der Fahrer des LKW, der Marke Mercedes Actros, hatte im Industriegebiet Bonfeld, Buchäckerring, geparkt. Als er sich in der Fahrerabine schlafen legte, schaltete er noch zuvor seine Standheizung ein. Kurz darauf qualmte es auch schon im Führerhaus. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug ins Freie begeben. Eigene Löschversuche mit dem Feuerlöscher blieben erfolglos. Brandursächlich war vermutlich ein Defekt an der Standheizung. Als die Feuerwehren aus Bad Rappenau, Bonfeld und Fürfeld eintrafen stand das Fahrerhaus bereits vollständig in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000,-- EUR.

mkl/Polizeipräsidium Heilbronn