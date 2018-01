Falsches Kennzeichen, fehlender Führerschein

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass an diesem Kennzeichen angebracht waren, die für einen Pkw Opel ausgegeben sind. Darüber hinaus waren die Kennzeichen wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen diverser Delikte rechnen.

Walldürn. In den Mittagsstunden des Montags wurde in Walldürn in der Würzburger Straße der Lenker eines Hyundai von Beamten des Polizeireviers Buchen kontrolliert. Während der Kontrollaktion gab der 21-Jährige zu, drei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Da ein Drogenvortest positiv verlief, musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten und muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

juh/Polizei Heilbronn