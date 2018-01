Auto übersehen, zwei Verletzte

Beim Ausparken Auto beschädigt

Der 79-jährige Lenker eines Opel Zafira wollte von der L 523 nach links in Richtung Mülldeponie abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Opel Corsa einer aus Richtung Bödigheim kommenden 50-Jährigen. Im Opel Corsa wurden die Fahrerin und 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Walldürn. Ein Sachschaden von 3.000 Euro entstand am Mittwochabend in Walldürn in der Straße Zum Bühl. Der 59-jährige Lenker eines Pkw Mercedes beschädigte beim rückwärts Ausparken einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkenden BMW im Bereich der beiden linken Türen.

juh/Polizei Heilbronn