Verlorene Ladung führt bei Walldürn zu Unfall

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr. Ein in Richtung Buchen fahrender Lastwagenfahrer hatte die Gegenstände auf seinem Anhänger vermutlich nicht richtig gesichert. Das führte dazu, dass die Säcke aufgewirbelt wurden und gegen die Scheibe eines Fahrzeuges flogen, dessen Fahrerin damit gerade in Richtung Hardheim unterwegs war. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Mazda, welcher nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Ein Leichtverletzter nach Unfall

Walldürn. Zu einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen kam es am Dienstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, auf der B 47 zwischen Rippberg und der Landesgrenze zu Bayern. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge prallten gegeneinander, was zur Folge hatte, dass einer der beiden Spiegel schlagartig nach hinten einklappte, dort die Scheibe des Lastwagens durchschlug und so den 40-jährigen Fahrer leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Lkw-Fahrer an, möglichst weit rechts gefahren zu sein. Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer die Ursache für den Unfall zu verantworten hatte, sucht das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, Zeugen des Vorfalls

Sattelzug gerät ins Schleudern - zwei Verletzte

Hardheim. Vermutlich die den Orts- und Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der B 27 bei Hardheim ereignet hat. Der 42-jährige Fahrer eines Sattelzugs befuhr die Fahrtstrecke von Höpfingen her kommend und musste auf einer Gefällstrecke in einer Rechtskurve stark bremsen. Dadurch schwenkte der Sattelauflieger nach links aus und streifte einen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Höpfingen fahrenden Pkw. Dessen Fahrzeugseite wurde komplett aufgerissen und der Ford Galaxy wurde von der Fahrbahn abgewiesen. Der Fahrer und der Mitfahrer des Minivans, beide 53 Jahre alt, wurden dadurch leicht verletzt. An dem Ford entstand Totalschaden. Ein hinter dem Ford ebenfalls in Richtung Höpfingen fahrender Kleintransporter musste ausweichen und kam in einem Feld zum Stehen. Die Insassen des Renaults blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

bak/Polizei Heilbronn