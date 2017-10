18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Unter Drogeneinfluss am Steuer?

Einen 18-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte des Polizeireviers Buchen am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in der Oberen Vorstadtstraße in Walldürn. Bei der Überprüfung zeigten sich Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Da ein Vortest positiv verlief ist es wahrscheinlich, dass der VW-Fahrer vor Fahrtbeginn unerlaubte Substanzen zu sich genommen hat. Er musste die Beamten deshalb zur Entnahme einer Blutprobe begleiten und muss nun mit einem Fahrverbot und einer Anzeige rechnen.

Buchen. Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt war der Grund für eine Kontrolle, welche Beamte des Polizeireviers Buchen am Dienstag, gegen 16 Uhr, in der Dieselstraße in Buchen durchgeführt haben. Bei der Überprüfung stellten die Beamten aber nicht nur fest, dass der Autofahrer nicht angegurtet war, sondern dass er zudem vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte diese Vermutung, so dass der 46-Jährige mit zu einer Blutentnahme kommen musste. Den Toyota-Fahrer erwarten nun ein Fahrverbot und eine Anzeige.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn