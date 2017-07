Rollerfahrer bei Auffahrunfall in Hardheim verletzt

Vermutlich weil er einen geparkten PKW zu spät erkannt hat, fuhr ein 17-jähriger

Rollerfahrer am späten Mittwochabend im ersten Sandweg in Hardheim in

das Heck des Autos. Dadurch stürzten der Zweiradfahrer und sein

15-jähriger Sozius auf die Fahrbahn und verletzten sich leicht. Beide

wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der

Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden,

dass der Rollerfahrer zwar im Besitz eines Führerscheines ist, zu der

späten Stunde aber ohne die Erlaubnis seiner Eltern unterwegs war.

Der Unfallverursacher muss sich deshalb nicht nur für die 2500 Euro

Schaden verantworten sondern wahrscheinlich auch seinen Eltern Rede

und Antwort stehen. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des

Unfalles.

Originalmeldung der Polizei