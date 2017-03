Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte in Mosbach

Verkehrsunfallflucht

Angebliche Polizeibeamte versuchten unter einem Vorwand in Erfahrung zu bringen, ob sich Wertsachen in den Häusern befinden. Da diese Auskunft jedoch verweigert wurde, waren die Telefonate schnell beendet.

Buchen. Am Donnerstag wurde in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:55 Uhr in Buchen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein grauer Opel Meriva beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Der Verursacher fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn