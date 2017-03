Ein Verletzter bei Unfall in Adelsheim

Vorfahrt missachtet

Kurz vor 19 Uhr bog eine 53-jährige Ford-Fahrerin von der Bahnallee in die Untere Austraße ein. Hierbei übersah sie vermutlich den Pkw Audi eines 19-Jährigen, der im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten musste. Beim Zusammenstoß wurde ein 21-jähriger Beifahrer im Audi leicht verletzt.

Buchen. 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Buchen. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer in der Walldürner Straße in einen Verkehrskreisel ein. Hierbei übersah er vermutlich den Pkw Mercedes eines 56-Jährigen, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn