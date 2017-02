Auto bei Ravenstein von Fahrbahn abgekommen: Zwei Schwerverletzte

Einbruchsversuch, der keiner war

Gegen 5.20 Uhr kam ein 46-Jähriger mit seinem Pkw BMW in der Ortsmitte Oberndorf im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Mann fuhr anschließend trotz beschädigtem Vorderrad in Richtung Ballenberg weiter. Nach gut einem Kilometer Fahrtstrecke, bei der der BMW mehrfach nach rechts und links von der Fahrbahn abkam und dabei mehrere Leitplanken beschädigte, kam er in einer langgezogenen Linkskurve erneut nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und prallte gegen zwei Bäume. Dadurch wurde das Fahrzeug um etwa 180 Grad gedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung teils auf der Fahrbahn, teils im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine 48-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, die im Fahrzeug eingeklemmte Frau musste zudem von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Die Feuerwehr Ravenstein war mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Hardheim. Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, war ein Unbekannter mit Taschenlampe an einem Haus im Hardheimer Rhönweg unterwegs. Ein aufmerksamer Anwohner verständigte die Polizei - wir berichteten heute bereits darüber. Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Hardheim ergaben, dass es sich bei der Person um einen Berechtigten handelte. Es liegt somit kein Einbruchsversuch vor.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn