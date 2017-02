Zink in großem Maß gestohlen

Widerstand gegen Polizeibeamte

Zum Abtransport brauchten sie sicherlich einen größeren LKW oder Sattelzug, denn die Zinkstapel wiegen insgesamt deutlich über 22 Tonnen. Der Wert des Materials liegt bei rund 26.000 Euro. Da es keine Hinweise auf die Täter gibt, werden Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtung im Bereich des Heidingsfelder Wegs machten oder sogar die Verladeaktivitäten beobachteten, allerdings nicht von einer Straftat ausgingen, gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, in Verbindung zu setzen.Leichte Verletzungen erlitt ein Polizeibeamter bei einem Einsatz am frühen Freitagmorgen. Gegen 3 Uhr befand sich eine anlässlich des Straßenfaschings eingesetzte Fußstreife des örtlichen Polizeireviers in der Buchener Linsengasse und kontrollierte dort einen 21-Jährigen, der sich gerade einen Joint drehte. Der fackelte nicht lange, als ihn die Beamten ansprachen und nahm die Beine in die Hand. Nach einem kurzen Verfolgungslauf war er jedoch eingeholt. Als ihn die Polizisten an den Armen ergriffen schlug er wild um sich und musste zu Boden gebracht werden, wo ihm die Handschließen angelegt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille und es bestand auch der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann musste mit zu einer Blutentnahme.

Polizei Heilbronn