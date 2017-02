Ponys grasen Vorgarten ab

Festnahme von Betrüger

Vor Ort konnten die Beamten tatsächlich vier grasende Tiere auf dem Grünstreifen vor dem Haus antreffen, welche mit Hilfe einer Tierfreundin und deren gesponserten Möhren in ihren Vorgarten gelockt werden konnten. Nachdem der Möhrenbestand zu Neige ging, büxten die Kleinpferde wieder auf die Straße aus und mussten nun mit zur Verfügung gestellten Apfelschnitten abermals angelockt werden. Ein Reiterhof erklärte sich schließlich für die vorübergehende Aufnahme der Ponys bereit, nachdem es dem rechtmäßigen Besitzer nicht möglich war, diese abzuholen. Da der Vorgarten der Tierfreundin erheblich unter dem unerwarteten Besuch litt, hatte diese Geschichte leider auch einen nicht so erfreulichen Aspekt vorzuweisen, für welchen sich der Ponybesitzer möglicherweise verantworten muss.

Walldürn: Polizeibeamten des Polizeireviers Buchen gelang am Mittwoch im Rahmen einer Personenfahndung die Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers, nachdem dieser in Walldürn sein Unwesen trieb. Der Verdacht entstand einer Mitarbeiterin eines Modegeschäfts, nachdem der 33-Jährige mit einer EC-Karte bezahlen wollte, obwohl das Konto des Kunden offensichtlich nicht gedeckt war. Anschließend versuchte er in einem weiteren Geschäft Ware mit seiner nicht gedeckten EC-Karte zu kaufen, bevor er von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich weiterer Betrugsversuche dauern aktuell an.

Einbrecher durch Nachbarin gestört

Oberschwarzach: Unbekannte Diebe verhielten sich bei ihrem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Oberschwarzach zu laut, weshalb eine Bewohnerin aus dem Obergeschoss auf sie aufmerksam wurde. Als die Täter bemerkten, dass sich ihnen jemand nähert, flüchteten sie unerkannt über ein Fenster im Keller. Es gelang den Dieben trotzdem etwas Bargeld zu erbeuten. Wer am Mittwoch gegen 22 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kastanienwegs in Oberschwarzach gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen (Tel.: 06262 9177080) zu melden.





Meldungen der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis