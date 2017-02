Unfallflucht in Buchen - Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte fuhr mit seinem PKW gegen 7.20 Uhr von Buchen in Richtung Bofsheim. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung nach Eberstadt/Götzingen kam ihm eine 51-Jährige mit ihrem VW EOS entgegen. Da der Unbekannte mit seinem Wagen über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrspur geriet, streiften sich die beiden Autos mit den Fahreraußenspiegeln. Dabei wurden Teile vom unfallverursachenden PKW abgerissen. Diese haben eine auffällige auberginefarbene Lackierung. Näheres ist zu dem Flüchtigen und dessen Auto nicht bekannt.

Hinweise gehen an die Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040.

Raffinierte Diebin

Buchen. Raffiniert, aber doch nicht clever genug, ging am Dienstagnachmittag eine 29-Jährige in einer Buchener Drogerie auf Diebestour. Die Frau begab sich nach ihrem "Einkauf" an die Kasse und bezahlte ein Shampoo für 55 Cent. Als sie dann mit ihrem Kinderwagen die Alarmvorrichtung passierte, löste diese aus. Die Angestellten der Drogerie fanden daraufhin in einem Fach des Kinderwagens weitere Waren im Wert von knapp 30 Euro.

Cool oder durcheinander?

Mosbach. Recht dreist mutet das Verhalten eines Unfallbeteiligten am Dienstagvormittag in Mosbach an. Der Mann blieb laut Zeugenaussagen mit seinem Mercedes beim Ausparken an einem geparkten PKW hängen. Der zunächst Unbekannte wurde von Zeugen auf den angerichteten Schaden aufmerksam gemacht. Nachdem er sich die Beschädigungen angeschaut hatte, stieg er in seinen Daimler und fuhr weg. Zum Glück notierten sich die Zeugen das Kennzeichen seines Wagens, so dass der 82-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Hungrige Einbrecher gescheitert

Mosbach. Ob Hunger die Triebfeder eines Einbruchsveruchs in Mosbach-Neckarelz, in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen war, ist unklar. Die Unbekannten versuchten an dem Gebäude einer Metzgerei in der Martin-Luther-Straße vergeblich die Ladentür aufzuwuchten. Ob sie zu ungeschickt waren oder ob sie gestört wurden, ist ebenfalls ein Rätsel.

Die Polizei bittet Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum im Bereich der Martin-Luther-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese dem Polizeiposten Mosbach-Diedesheim, Telefon 06261 67570, zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn