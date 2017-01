15-Jährige bei Unfall in Osterburken verletzt

Zu einem Unfall mit einer leicht Verletzten kam es am Montag in Osterburken. Eine 41-Jährige war mit ihrem PKW auf der Turmstraße unterwegs, als eine 15-Jährige die Straße im Bereich eines Fußgängerüberwegs überquerte. Die Fahrerin übersah vermutlich den Teenager, sodass es zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Auto kam. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn