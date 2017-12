88-Jähriger bedroht Nachtschwester mit Gehstock

Ein entsprechender Notruf ging gegen 2.45 Uhr auf der Wache am Freiheitsplatz ein. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Senior bereits wieder beruhigt, was womöglich auch an seiner Verlegung in ein anderes Zimmer lag. Die Ordnungshüter brauchten gegen den anfangs aufgebrachten Rentner nicht einzuschreiten. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. (neu)Langfinger waren auf Zigaretten aus - Mainhausen

(fg) Auf Zigaretten waren Unbekannte aus, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in der Industriestraße eingebrochen sind. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Einbruch gegen 2 Uhr fest. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon geflohen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen zwei Männer eine Sicherheitsscheibe ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend betraten sie das Innere der Tankstelle, begaben sich zum Zigarettenregal und sackten etliche Packungen ein. Wie viele Zigaretten letztendlich entwendet wurden, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Mehrere Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet - Hanau

(yp) Die Weihnachtstage nutzten Sprayer, um Farbschmierereien, in Form von sogenannten "Tags", an mehreren Gebäuden im Stadtgebiet zu hinterlassen. Mit Sprühfarbe bemalten die Täter in der Zeit vom Freitag bis zum Mittwoch jeweils zwei Geschäfte in der Rosenstraße und der Schnurstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizei zu melden.

Ladendieb von Detektiv gestellt - Hanau

(fg) Der Detektiv eines Kaufhauses in der Römerstraße stellte am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr einen mutmaßlichen Ladendieb. Bereits im Bekleidungsgeschäft beobachtete der "Kaufhaus-Cop" eine Gruppe von drei bis vier Personen, wie sie hochwertige Kleidung unter ihren Jacken verstauten. Ohne diese zu bezahlen, verließen sie den Laden und flohen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Tatverdächtige an der Ecke Krämerstraße/Steinheimer Straße gestellt und der Polizei übergeben werden. Beim Festhalten soll sich der junge Mann heftig gewehrt haben, sodass er offenbar sich selbst und den Ladendetektiv leicht verletzte. Den 16-jährigen Offenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen Verdacht des räuberischen Diebstahls. Zwei Jugendliche, offenbar Mittäter, flohen in Richtung der Volksbank. Sie trugen schwarze Jacken und Jeans. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Von Wildschweinen angegrunzt - Gelnhausen

(neu) Von einer Rotte Wildschweine ist am Mittwochabend eine mehrköpfige Familie in der Alten Leipziger Straße in Gelnhausen regelrecht heimgesucht worden. Da sich die Erwachsenen sich nicht anders zu helfen wussten, rief die Mutter gegen 22.20 Uhr die Polizei zu Hilfe. Sie berichtete dem Wachhabenden von mehreren grunzenden Schweinen, die sich auf ihrem und dem Grundstück des Nachbarn befänden. Beim Eintreffen der Beamten waren die Schwarzkittel bereits im nahen Wald verschwunden. Wie sich herausstellte, waren beide Grundstücke vermutlich auf der Suche nach Nahrung von den Wildschweinen regelrecht umgepflügt worden. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.



kick/Polizei Südosthessen