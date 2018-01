60-Jähriger wählt 30 Mal den Notruf

Er habe im Lotto gewonnen, wurde aber um sein Geld betrogen und benötige jetzt unbedingt die Kripo. Das versuchte ein 60-jähriger Augsburger den Polizeibeamten klarzumachen, als er 30 Mal einen Notruf absetzte.

Trotz mehrfacher Belehrung ließ sich der Anrufer nicht davon abbringen auf normalem Weg Anzeige zu erstatten, teilt die Polizei mit. "Ganz im Gegenteil, er kündigte an, auch weiterhin zu versuchen auf dieser Schiene mit der Kriminalpolizei in Kontakt zu treten", so die Polizeibeamten.

Schließlich rückte eine Streife aus, die den Mann mit knapp 1,9 Promille zur Ausnüchterung und zur Unterbindung weiterer Notrufmissbrauche in den Polizeiarrest einlieferte.

dpa