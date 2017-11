Auffahrunfall auf der B26

Eine VW-Polo-Fahrerin, die in Richtung Babenhausen unterwegs war, musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender Kia-Fahrer erkannte das rechtzeitig und bremste ebenfalls. Nicht so der hinter dem Kia fahrende Opel. Er krachte in den Kia und schob diesen in den VW Polo.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei musste zur Bergung der Fahrzeuge und Säuberung der Strecke die B26 in Fahrtrichtung Babenhausen sperren und den Verkehr über die Gegenfahrbahn abwickeln. In beiden Fahrtrichtungen kam es deshalb zu erheblichen Verzögerungen und Rückstaus.