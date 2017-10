Täglich kracht es auf der A45

Die Unfallszenarien sind dabei immer gleich: An den Einfahrten steht nur ein verkürzter oder gar kein Beschleunigungsstreifen zur Verfügung. Deshalb hat die Verkehrsbehörde bei der Autobahndirektion dort jeweils ein Stoppschild angeordnet. Sämtliche Stoppschilder sind vorangekündigt und mit einer Blinkleuchte versehen. Zusätzlich gilt auf den Einfahrästen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h.

Und trotzdem kommt es dort täglich zu Auffahrunfällen. Der Vorausfahrende hält an der Haltelinie an, der Hintermann fährt auf, weil er sich nach links in Richtung des anrollenden Verkehrs orientiert. Am gestrigen Mittwoch geschah dies gegen 07.40 Uhr an der Einfahrt Karlstein in Richtung Aschaffenburg. Ein 33-Jähriger aus Alzenau bremste mit seinem Pkw ab, sein Hintermann aus dem Altlandkreis Alzenau fuhr mit seinem Pkw auf. Bilanz: Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Gegen 08.00 Uhr dann an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte in Fahrtrichtung Hanau das gleiche Szenario. Ein 62-Jähriger aus Alzenau steht mit seinem VW an der Haltelinie, eine 53-Jährige - ebenfalls aus Alzenau - fährt mit ihrem Suzuki auf. Die 53-Jährige kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der 62-Jährige bleibt unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben noch bedingt fahrbereit.

Hier ein dringender Rat für die Autofahrer, die auf die A45 auffahren wollen: Beim Annähern an das Stoppschild sich zunächst nur auf den vorausfahrenden, haltenden oder bremsenden Verkehr konzentrieren. Erst wenn dieser sicher auf die Autobahn abgeflossen ist, sollte das Augenmerk auf den von links hinten auf der Durchgangsfahrbahn anrollenden Verkehr gerichtet und bei einer ausreichend großen Lücke aufgefahren werden.

An den durchgehenden Verkehr auf der Autobahn ergeht der Appell, wenn möglich dem einfahrenden Verkehr durch Ausweichen auf den linken Fahrstreifen (wo vorhanden) bzw. im einspurigen Bereich durch Verringerung der Geschwindigkeit und Verzicht auf das Vorfahrtsrecht mit deutlichen Zeichen das Einfahren zu erleichtern. Es ist nicht strafbar, sich wie ein Kavalier der Straße zu verhalten!