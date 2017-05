Chaos auf der A3 bei Stockstadt

Polizei mit mehreren Vergehen konfrontiert

Stockstadt am Main Samstag, 27.05.2017 - 16:01 Uhr

Gegen 14 Uhr am heutigen Samstag ereigneten sich mehrere Vergehen auf der A3 Richtung Würzburg, die für 1,5 Stunden gesperrt blieb. Den Anfang machte ein 28-jähriger Toyota Corolla-Fahrer, der in das Heck eines Ford Mondeos prallte. Dies blieb nicht die einzige Straftat am Ort des Geschehens. Die A3 ist aktuell wieder frei.