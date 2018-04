Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Wertheim

Durch den Zusammenstoß wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 39-jährige Audi-Fahrer aus dem Landkreis Würzburg wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 14 000 Euro. Die Straße war während der Bergungsarbeiten bis gegen 21.30 Uhr gesperrt. Bettina Kneller