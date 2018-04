Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Auf einem Kundenparkplatz an der Straße Almosenberg zerkratzten Unbekannte im Zeitraum von circa 14 bis 14.30 Uhr einen grauen Skoda Fabia. Dazu nutzten die Personen einen unbekannten Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugenhinweise in beiden Fällen werden unter der Telefonnummer 09342/9189-0 an das Polizeirevier Wertheim erbeten.

juh