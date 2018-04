VW kommt von Fahrbahn ab und stößt gegen Hauswand

Personenschaden entstand keiner, der Sachschaden am Pkw und am Gebäude in der Eichelgasse wird auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Anhänger - Zeugen gesucht

Wertheim-Bettingen. Im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Dienstag, 11.40 Uhr, wurde versucht, einen in Wertheim-Bettingen in der Straße "Obere Grüben" abgestellten Anhänger aufzubrechen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 / 91890 zu melden.

bak/Polizei Heilbronn