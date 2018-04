Spur von Kühlerflüssigkeit führt zum Täter

Am frühen Ostermontagmorgen, zwischen 3.30 und 4 Uhr, krachte ein Fahrzeug in der Dietenhander Straße in Wertheim, aus Richtung Maintalstraße her kommend, kurz nach der Einmündung nach Lindelbach, frontal gegen die Wand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes links der Fahrbahn. Es entstand Schaden an der Fassade sowie an einem Regenfallrohr. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Fahrbahn trocknete ab und eine Spur von Kühlerflüssigkeit identifizierte den Standort des Wagens in unmittelbarer Nähe. Weitere Ermittlungen führten dann auch noch zum Fahrer, der nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen muss.

Kennzeichendiebstähle über die Ostertage

Oberbalbach/Wertheim. Sowohl in Oberbalbach als auch in Wertheim wurden über das Osterwochenende Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet. Am Ostermontag stahlen Unbekannte die beiden Nummernschilder eines Sprinters, der in der Mergentheimer Straße in Oberbalbach abgestellt war. Die Kennzeichen lauten TBB-KB 262. In Wertheim "Rechte Tauberstraße" wurde ein VW Polo heimgesucht. Hier wurde das hintere Kennzeichen samt Halterung herausgerissen (TBB-IP 200). Zeugen der Vorfälle sowie Personen die Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit den Polizeirevieren Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810 und Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

juh/Polizei Heilbronn