Rücksichtslos überholt - Zeugen gesucht

Auf Höhe von Wertheim-Nassig überholte der Mann zunächst den vor ihm fahrenden Pkw einer Frau. Der 28-Jährige scherte jedoch nicht vor ihr ein, sondern versuchte noch den zweiten vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Obwohl sich laut Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt bereits Gegenverkehr näherte, brach der Fahrer des Renault seinen Überholvorgang nicht ab, sondern fuhr offensichtlich weiterhin links. Erst als der Gegenverkehr nach Zeugenaussagen noch 15 Meter entfernt war, zog der 28-Jährige nach links um auszuweichen und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch einen angrenzenden Graben auf einen dort verlaufenden Verbindungsweg und kam schließlich auf diesem zum Stehen.

Gesucht wird nun der Fahrer des dem 28-Jährigen entgegenkommenden PKW als Zeuge. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Unfall an der Zapfsäule

Wertheim. Am Donnerstagabend warteten zwei Autofahrer an einer Tankstelle im Blättlesäcker in Wertheim auf eine freie Zapfsäule. Als diese frei wurde, fuhr einer der beiden an um dort zu tanken. Im gleichen Moment rollte der Andere rückwärts und übersah das anfahrende Auto. Es kommt zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

juh/Polizei Heilbronn