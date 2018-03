Die Personen hatten durch eine geschickte Gesprächsführung vorgegeben, mit den Angerufenen in einem familiären oder freundschaftlichen Verhältnis zu stehen. So ließ ein männlicher Unbekannter eine Frau glauben, er sei ein Cousin aus Berlin, der nun aufgrund eines Wohnungskaufes in Würzburg dringend Geld benötige. In einem anderen Fall war es ein vermeintlicher Bekannter aus Bochum, der nach einem Hauskauf in Würzburg eine Falschüberweisung getätigt habe und daher in der Bredouille stecke. Brisant an beiden Vorfällen ist, dass beide Angerufenen tatsächlich einen in Berlin lebenden Cousin beziehungsweise einen Bekannten in Bochum haben. Wie die Betrüger die Informationen dazu erhielten, ist bisher nicht bekannt.

Bei einem weiteren Anruf hatten die Betrüger sich nach existierenden Verwandten erkundigt und dann Geld gefordert. Geistesgegenwärtig lehnten alle drei Angerufenen Geldzahlungen ab und gingen nicht auf die Forderungen ein.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhanf bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

Wertheim: Teer entsorgt, Zeugen gesucht

Teer- beziehungsweise pechhaltiges Material haben Unbekannte an einer Baustellenfläche entlang der Landestraße an der BAB Brücke Bettingen bei Wertheim abgeladen. Ein Zeuge meldete die illegale Müllerablagerung am Donnerstagmittag. Vermutlich begingen die Unbekannten die Tat in den vorherigen Tagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Polizei Unterfranken/mkl