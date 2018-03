Unbekannte brechen in Juweliergeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum vom Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, machten sich bisher Unbekannte in Wertheim auf dem Marktplatz am Schaufenster eines Juweliergeschäftes zu schaffen. Über zuvor in den Rahmen des Schaufensters gebohrte Löcher gelangte der oder die Täter an die Schaufensterauslagen. Vermutlich mittels einer Greifvorrichtung wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Die Höhe des entwendeten Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Fensterrahmen wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 / 91890.

bak/Polizei Heilbronn