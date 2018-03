Wertheim: Von Unfallstelle geflüchtet

Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte den Unfallschaden gegen 12.40 Uhr fest. Als Unfallstelle kommt auch der Parkplatz eines Supermarkts in der Bestenheider Landstraße in Bestenheid in Betracht, wo der Pkw von 11.15 bis 11.35 Uhr stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342/9189-0 an das Polizeirevier Wertheim. mkl/Polizei Wertheim