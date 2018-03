Wertheim: Verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Nach einem Unfall im Bereich der Landesstraße 508 in Richtung Vockenrot, Einmündung zum Halbbrunnenweg, am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, musste eine 47-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war mit ihrem VW auf der Landesstraße in Richtung Vockenrot unterwegs, als aus dem Halbrunnenweg plötzlich ein BMW einbog. Dessen 73-jähriger Fahrer hatte den Pkw wohl übersehen. An beiden Wagen entstand erheblicher Sachschaden der insgesamt auf 20.000 Euro geschätzt wird.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis