78-Jähriger fährt auf Fahrschulauto auf

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 5.500 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Wertheim. Eine 32-Jährige war zusammen mit ihrem Fahrlehrer mit einem VW Golf auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Salon-de-Provence-Ring unterwegs. Auf Höhe der Einmündung verringerte die Fahrschülerin die Geschwindigkeit des PKW um abzubiegen, was einem dahinter mit seinem Toyota fahrenden 78-Jährigen offenbar zu spät auffiel, sodass er auf den VW auffuhr. Beide Insassen des VW wurden leicht verletzt.

bak/Polizei Heilbronn