Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Gegen 12 Uhr war der 21-Jährige in der Weinbergstraße offenbar zu schnell bergab gefahren und dann in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw einer 38-Jährigen kollidiert. Der Sprinter kam rechts auf dem Gehweg zum Stehen. Der 21-Jährige verließ daraufhin zu Fuß die Unfallstelle und blieb verschwunden. Im Fahrzeug der 38-Jährigen hatten die Airbags ausgelöst, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 27.000 Euro. Später am Abend teilten Kollegen des 21-Jährigen mit, dass dieser im Krankenhaus behandelt werde.

Falscher 50-Euro-Schein aufgetaucht

Wertheim. Nachdem am Dienstag, 22. Februar, schon im Neckar-Odenwald-Kreis falsche 50-Euro-Scheine in Umlauf waren, ist am Donnerstag, 22. Februar, ein gefälschter Schein in Wertheim aufgetaucht. Das Geld fiel in der Geldzählmaschine einer Bankfiliale auf. Der Schein stammte aus einem Geschäft in Wertheim. Rückschlüsse auf die Person, die mit dem Falschgeld bezahlte, sind nicht machbar.

Reifen eines Anhängers zerstochen

Wertheim. Beide Reifen eines Anhängers haben Unbekannte in der Breslauer Straße in Wertheim zerstochen. Der Anhänger stand von der Nacht auf Sonntag bis Montagabend in der Straße. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden. Wertheim: Spiegelstreifer fuhr davon Obwohl ein Unbekannter mit seinem Pkw einen parkenden Ford Kombi in der Wertheimer Maintalstraße streifte, hielt er es nicht für nötig anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Der Vorfall ereignete sich am Montag, gegen 10.30 Uhr. Der Unbekannte war in Richtung Autobahn 3 unterwegs. Dann kam es zu einer Berührung des Außenspiegels seines Fahrzeugs mit dem Außenspiegel des entgegengesetzt parkenden anderen Pkw. Laut Aussage einer Zeugin fuhren hinter dem unbekannten Verursacherfahrzeug mehrere weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 erbeten an das Polizeirevier Wertheim.

bak/Polizei Heilbronn