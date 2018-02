Boxberg: Vier Verletzte bei Unfall

Obwohl der 24-jährige Fahrer des entgegen kommenden VW Caravelle noch die Lichthupe gab, brach der Tiguan-Lenker den Überholvorgang nicht ab, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Überholer blieb unverletzt, im VW erlitten vier Insassen leichte Verletzungen.

Wertheim: Weißes Fahrzeug gesucht

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag in Wertheim. Ein 44-Jähriger parkte seinen PKW auf einem Anwohnerparkplatz im Berliner Ring, vor dem Gebäude 202, am Freitagnachmittag. Als er am Samstagvormittag wieder zu dem Fahrzeug kam, hatte dieses eine Beschädigung am linken Kotflügel. Der Unfallverursacher war geflüchtet. Anhand gefunderer weißer Lackantragungen geht die Polizei von einem weißen Verursacherfahrzeug aus und bittet Zeugen, sich beim Revier Wertheim, Telefon 09342 92180, zu melden.

Wertheim: Ohne Fahrerlaubnis, mit Marihuana

Einen Audi hielten Beamte des Polizeireviers Wertheim am Freitagnachmittag an. Der 33-jährige Fahrer zeigte einen Führerschein vor, hatte aber Pech. Die Polizisten kannten ihn und wussten, dass ihm die Fahrerlaubnis schon vor Monaten entzogen wurde. Sie beschlagnahmten den vorgezeigten Führerschein und stellten dann auch noch fest, dass der Mann Rauschgift konsumiert hatte. Er musste mit zu einer Blutentnahme.

mkl/Polizei Heilbronn für Main-Tauber