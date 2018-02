Wertheim: Ausweichversuch endet am Baum

Der Fahrer eines Opels Corsa war in Richtung Reicholzheim unterwegs als kurz nach dem Ortsausgang Wertheim ein Reh auf die Fahrbahn lief. Bei dem Versuch dem Tier auszuweichen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin gegen einen Baum prallte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Einbrecher im Wohnhaus

Wertheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Richolfstraße in Wertheim ein und entwendeten Bargeld. Während die Besitzer schliefen wurde die hintere Eingangstüre aufgebrochen, anschließend durchsuchten der oder die Täter das Haus. Dabei wurde der Schlüssel zum Tresor gefunden, in welchem sie ihre Beute fanden. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei keine. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Falschgeld erkannt

Wertheim. Eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte einen gefälschten 50 Euro Schein, als ein Kunde versuchte, damit zu bezahlen. Der Unbekannte konnte beim Verlassen des Geschäftes von einem Zeugen noch ein Stück verfolgt werden, welcher die Polizei verständigte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 17 bis 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, normale Figur, hellhäutig, schwarze Haare, schwarzer Kinnbart, Brille. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue, quergerippte Daunenjacke, eine Jeans und ein heraushängendes Sweat-Shirt. Weitere Hinweise auf den Täter werden beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, erbeten.

mci/Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis