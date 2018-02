Viel zu schnell unterwegs in Wertheim

Insgesamt wurden 16 Verstöße zur Anzeige gebracht.

Grünsfeld: Mülltonnenbrand

Feuer wurde durch einen Unbekannten am Montagabend um 22:00 Uhr in einer Mülltonne in der Riemenschneiderstraße in Grünsfeld gelegt. Vermutlich verursachte er den Brand durch einen brennenden Gegenstand, den er in die Mülltonne warf. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wittighausen: Ölspur auf der Fahrbahn

Gefährlich wurde es vor allem für Motorradfahrer am frühen Montagabend in der Ortsdurchfahrt Oberwittighausen, sowie weiter im Verlauf der Straße bis nach Gaubüttelbrünn. Auf der Strecke befanden sich immer wieder Dieselspuren, teilweise auch im Kurvenbereich gelegen. Die freiwillige Feuerwehr wurde verständigt. Hinweise auf den Verursacher werden an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810 erbeten.

Boxberg: Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurden zwei Insassen eines PKW bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Boxberg. Ein 21-jähriger PKW-Lenker war auf dem Steigweg unterwegs. Er hielt zunächst an der Einmündung in die Kurpfalzstraße/Karl-Hoffmann-Straße an und fuhr dann los. Dabei übersah er einen von links kommenden PKW. Der 18-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis