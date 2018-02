Unter Nachbarn: Mit dem Mercedes über den Fuß gefahren

Der Nachbar hielt allerdings nicht an, sondern fuhr weiter. Dabei rollte der Mercedes über den Fuß des 35-Jährigen. Zum Glück trug dieser Sicherheitsschuhe, so dass er nicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer.

Wertheim: Bettler unterwegs - Geschädigte gesucht

Für Taubstumme in ihrer Heimat baten drei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Wertheimer Sudetenstraße um Spenden. Ein 38-Jähriger wollte zunächst den Ausweis der Bettler gezeigt bekommen. Daraufhin flüchtete das Trio. Der Ausweis eines Mannes blieb jedoch zurück, so dass die alarmierte Polizei ermitteln konnte, dass es sich bei dem einen Bettler um einen in Frankreich wohnhaften Rumänen handelt, der einschlägig vorbestraft ist. Auch seine beiden Mittäter waren bereits in ganz Deutschland "tätig". Bei diesen handelt es sich um einen 15 Jahre alten Jugendlichen und einen 25-Jährigen. Mit Taubstummen haben diese drei nichts zu tun. Geschädigte, die den Männern Geld gaben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Külsheim: Schuppen aufgebrochen

Drei Schuppen brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag der vergangenen Woche im Külsheimer Gewann "Galgen" auf. Es wurde zwar nichts gestohlen, die Täter nahmen jedoch einen in einem Schuppen stehenden älteren VW Bus und machten mit diesem eine Spritztour. Am Samstag stand das kurzgeschlossene Fahrzeug wieder in der Scheune. Es hatte dann allerdings Unfallschäden. Hinweise auf die Täter gehen an den Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345 241.

