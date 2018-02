Husky flieht nach A3-Unfall bei Wertheim - wer hat das Tier gesehen?

Wie die Verkehrspolizei meldete, überholte ein Kleintransporter gegen 23.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wertheim und Helmstadt das Wohnmobil, in dem eine Familie samt Hund saß. Dabei streifte der Transporter den Campingbus. Dieser geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Trümmerteile landeten auf allen vier Fahrstreifen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 23 000 Euro.

Der Husky der Familie sprang in Panik über die Außenleitplanke und rannte davon. Die Suche nach dem verängstigten Tier, für die ein Diensthundeführer hinzugerufen wurde, verlief erfolglos. Die Beamten bitten Zeugen, die den Husky sehen, sich zu melden. Katrin Filthaus

bHinweise an die Polizei:

Tel. 093 02 /9 10 -0