Radfahrer übersehen - 76-Jähriger verletzt

Der Mann wurde vom rückwärts fahrenden Auto erfasst und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Der hinzugerufene Rettungswagen verbrachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Versuchter Einbruch in Physiotherapiepraxis

Freudenberg. Mit leeren Händen musste ein Tatverdächter von dannen ziehen, nachdem er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergeblich versuchte die Haupteingangstür einer Physiotherapiepraxis in der Türkeigasse in Freudenberg aufzuhebeln. Verdächtige Wahrnehmungen sollten dem Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241 gemeldet werden.

juh/Polizei Heilbronn