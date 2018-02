Freudenberg: Tür hält, Einbrecher scheitern

Unbekannte wollten sich an einer Tür unter Gewaltanwendung Zugang zu dem Gebäude verschaffen, scheiterten aber aufgrund der widerstandsfähigen Tür. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen des Einbruchversuchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 241 beim Polizeiposten Külsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Frontalzusammenstoß

Nach einem misslungenen Überholmanöver sind am Dienstagabend zwei Pkw auf der Landesstraße 504 in Tauberbischofsheim frontal zusammengestoßen. Ein 29-Jähriger hatte von Külsheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim fahrend in einer nicht komplett einsehbaren Rechtskurve einen Pkw überholt und es dann auch noch bei einem Lkw versucht. Auf gleicher Höhe mit dem Lkw kam ihm dann der Ford Focus eines 26-Jährigen auf dessen Fahrstreifen entgegen. Die Pkw stießen frontal gegeneinander, wobei es beide Fahrer offenbar schafften, ihre Geschwindigkeit noch massiv zu verringern und so Schlimmeres zu verhindern. Die Airbags der Fahrzeuge lösten aus. Ein Rettungswagen brachte die 28-jährige Beifahrerin des 29-Jährigen und den 26-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem VW Passat des 29-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, an dem Fiat Focus des 20-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Tauberbischofsheim: 37 Meter langes Kupferkabel ausgegraben

Ein 37 Meter langes Vollkupferkabel haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag, 26. Januar, auf einer Baustelle an der Gartenstraße in Tauberbischofsheim ausgegraben und entwendet. Das acht Millimeter starke Kabel war zuvor im Erdreich im Bereich eines Gehwegs verlegt worden. Im Rahmen weiterer Baumaßnahmen wurde der Diebstahl erst am Dienstag bemerkt. Das Kabel hat einen Wert in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 erbeten an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn