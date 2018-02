41-Jähriger bei Unfall gestorben

Der Mann war von Külsheim kommend in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Rechtskurve vor der Abzweigung der Kreisstraße nach Eiersheim von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr daraufhin geradeaus in ein Waldstück und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Dabei wurde der 41-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Pkw befreit hatte, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo der 41-Jährige kurze Zeit später verstarb. Neben der Feuerwehr waren Einsatzkräfte der Polizei und ein Notarzt vor Ort. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis