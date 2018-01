Fahrtende für mit Haftbefehl Gesuchtem

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 81, am Dienstagnachmittag, gegen 15.05 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze zu Bayern, auf Höhe der Gemarkung Großrinderfeld, kam es zur Festnahme eines 30-jährigen Rumänen. Der Mann war mit einem Renault mit Frankfurter Zulassung unterwegs. Bei der Befragung gab er zunächst an, keine Papiere bei sich zu führen und gab einen falschen Namen an. Weitere Überprüfungen führten zu den richtigen Personalien und dazu ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat. Das Fahrzeug war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben, zudem bestand für den Fahrer ein Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

vd/Polizei Heilbronn