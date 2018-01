Falscher Microsoft-Mitarbeiter leider erfolgreich

Unbekannte drangen im Zeitraum vom 22. Dezember bis 7. Januar, 9.30 Uhr, in Wertheim gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Grundschule Reinhardshof ein. Da die Türe in den eigentlichen Schulbereich dem Einbruchsversuch stand hielt, durchstöberten die Unbekannten den Keller der Schule. Neben persönlichen Gegenständen wurden hier mehrere tausend Reichsmark und ein Geldbetrag in Höhe von mehreren Milliarden entwendet. Leider handelte es sich um Inflationsgeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer im o.g. Zeitraum im Bereich der Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim. Am Freitag erhielt eine 57-jährige Wertheimerin einen Anruf von einem angeblichen Microsoftmitarbeiter. Dieser teilte mit, dass es einen Hackerangriff gab und auch ihr PC davon betroffen sei. Da dem Anrufer der Fernzugriff auf den PC gestattet wurde, erfolgten mehrere unberechtigte Abbuchungen vom Konto der 57-Jährigen. Erst als der Anrufer in dem über zwei Stunden andauernden Telefonat darum bat, eine weitere Überweisung in die Ukraine zu tätigen, wurde diese misstrauisch und beendete das Gespräch, da war es aber schon zu spät. Die Polizei weist darauf hin, dass die Firma Microsoft keine solcher Anrufe durchführt. Es wird empfohlen, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Das Gespräch sollte sofort beendet werden ohne persönliche Daten preiszugeben. Ist auf Verlangen des Anrufers bereits Software auf einem Rechner installiert worden, sollte das Gerät schnellstmöglich vom Netz getrennt und von einem PC-Experten überprüft werden.



bak/Polizei Heilbronn