Betrügerische Bettler unterwegs

Eine 38-jährige Rumänin hielt sich zu dieser Zeit auf dem Marktplatz auf und sprach dort zahlreiche Passanten an, um Unterschriften sowie Spenden für einen Verband für taubstumme und behinderte Kinder zu sammeln. Wie sich herausstellte, tat sie dies allerdings in betrügerischer Absicht. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Wertheim hielt die Frau daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bargeld fanden die Polizeibeamten bei der mutmaßlichen Betrügerin nicht, ermitteln aber dennoch wegen des Verdachts des Betrugs gegen die 38-Jährige.

Übermüdet Unfall verursacht

Unverletzt blieb eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstag bei Wertheim. Mit einem Ford Ka fuhr eine 27-Jährige auf der Kreisstraße 2824 von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Urphar. In einer leichten Rechtskurve übermannte sie offenbar die Müdigkeit so sehr, dass sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn geriet und dort gegen eine Leitplanke prallte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

vd / Polizei Heilbronn