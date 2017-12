Wertheim: Radkappen an mehreren Fahrzeugen abmontiert

Külsheim: Mann schleicht durch fremde Höfe

Den Tätern ging es aber nicht darum die Radkappen zu stehlen, vielmehr lehnten sie diese wieder an die geparkten Autos. Eine Anwohnerin war in der Nacht durch laute Musik auf der Straße wach geworden, hatte jedoch nicht nachgeschaut. Zu Sachschäden kam es nicht.

Am Samstagabend, gegen 16:30 Uhr, hielt sich ein unbekannter Mann im Hof eines Anwesens in der Rommelstraße in Külsheim auf. Als der Unbekannte von einer Anwohnerin bemerkt wurde flüchtete er sofort. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Weshalb sich der Mann dort aufhielt ist bislang unklar. Möglicherweise handelte es sich um einen Ausspähversuch. Anwohner werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeirevier Wertheim zu melden.

mci/Quelle: Polizei Heilbronn