Toyota erfasst Fußgänger: 70-Jähriger schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstagabend nach einem Unfall in Wertheim einen 70-Jährigen ins Krankenhaus fahren. Der Mann überquerte kurz vor 18.30 Uhr die Bestenheider Landstraße und wurde dabei vom Toyota eines dort fahrenden 59-Jährigen erfasst. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Er musste in die Intensivstation eingeliefert werden.

Unfallverursacher gesucht

Wertheim. Über 3.000 Euro entstanden bei einem Unfall am Dienstagabend auf dem LKW-Parkplatz des Autohofs bei Wertheim. Gegen 19 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter mit seinem weißen Klein-LKW auf dem Parkplatz rangierte und dabei mit der rechten Seite der Front seines Wagens gegen eine geparkte Sattelzugmaschine stieß. Anschließend gab der Unfallverursacher Gas und fuhr weg. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um einen weißen DAF LF. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer gehen an die Polizei in Wertheim, Telefon 09342 91890.

Immer wieder Telefonbetrüger

Wertheim/Bad Mergentheim. Immer wieder versuchen Telefonbetrüger ihr Glück bei Senioren. So auch am Dienstagnachmittag bei einem 70-Jährigen in Wertheim. Der Mann wurde von seinem angeblichen Neffen angerufen, der erzählte, er sitze bei einem Notar. Weil aufgrund eines Buchungsfehlers das Geld für eine Eigentumswohnung auf das falsche Konto überwiesen wurde, sitze er nun da und brauche 5.000 Euro, um die Verzugszinsen begleichen zu können. Der Betrüger geriet allerdings an den Falschen. Der 70-Jährige verständigte die Polizei. Am Abend des Dienstags rief ein angeblicher Herr Wagner von der Sonderkommission München bei einem 91-Jährigen in Bad Mergentheim an. Es seien zwei Rumänen festgenommen worden, bei denen die Polizei eine Liste fand, auf denen auch der Name des Bad Mergentheimers stehen würde. Der Anrufer fragte sein Opfer nach den Vermögensverhältnissen aus und forderte ihn auf, alle seine Wertsachen in einen Rucksack zu tun und diesen nach Stuttgart ins Polizeipräsidium bringen. Auch in diesem Fall kam der Angerufene dem Betrüger auf die Schliche und es blieb beim Versuch.

bak/Polizei Heilbronn